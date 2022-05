Quanta, le groupe qui assemble les MacBook Pro, a pu relancer la production dans son usine en Chine à la suite de l’assouplissement des mesures de confinement à Shanghai, rapporte Digitimes.

C’est reparti pour la production des MacBook Pro

La production des MacBook Pro a été en pause chez Quanta depuis quelques semaines maintenant. Cela a naturellement eu un impact sur les délais de livraison, avec des machines qui seront seulement livrées sous deux mois. Avec la reprise de la production, on peut espérer que la situation va s’améliorer et que les délais vont être plus courts.

Malgré la reprise progressive de la production des MacBook Pro, les problèmes d’approvisionnement devraient avoir un impact sur les ventes pour la période de avril à juin. La semaine dernière, Apple a déclaré que les perturbations en Chine liées aux confinements et les pénuries de composants continueront à rendre difficile la fabrication d’un nombre suffisant de produits pour satisfaire la forte demande des consommateurs. Le constructeur s’attend à un manque à gagner de 4 à 8 milliards de dollars pour le trimestre en cours.

Pourquoi de telles restrictions à Shanghai, au fait ? Parce que la Chine a une politique de zéro Covid. Le pays ne cherche pas à vivre avec le virus, mais à s’en débarrasser définitivement. Et comme cette tâche est loin d’être simple, il y a des confinements dans certaines régions.