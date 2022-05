Apple Arcade accueillera 4 nouveautés sur ce mois de mai, soit Badland Party, le jeu de course Warped Kart Racers, Goat Simulator+ et Pro Darts 2022+ (un jeu de fléchettes).Si l’on ne présente plus les deux derniers (surtout le déjanté Goat Simulator qui permet au joueur de diriger… une chèvre), Warped Kart Racers est déjà plus intriguant puisqu’il s’agit d’une sorte de Mario Kart mais basé cette fois sur les personnages de l’animé culte Family Guy. 20 personnages disponibles, une palanquée de bonus bien barrés, voilà qui semble assez prometteur.

L’autre jeu qu’il va falloir suivre de près est Badland Party, qui sera donc le second titre de la franchise Badland à débarquer dans Apple Arcade. Cette nouvelle version d’un des meilleurs jeux d’action de l’App Store sera cette fois largement orientée vers le multijoueurs et des miini-games bien funs. Warped Kart Racers sera disponible dans le service le 20 mai prochain, Badland Party le 20 mai aussi, Goat Simulator+ le 13 mai et Pro Darts 2022 le 27 mai.