C’est la douche froide, quelques heures seulement après que l’on ait appris que Foxconn avait commencé à embaucher massivement pour soutenir la production d’iPhone 13 et du prochain iPhone 14 : la firme de Hon Hai affirme avoir dû brutalement arrêter les embauches de nouveaux employés pour son usine de Zhengzhou (Chine) après que les autorités aient décidé d’un nouveau confinement sur l’ensemble de la ville (11 millions d’habitants).

Ce nouveau confinement n’empêchera pas l’usine de tourner en « circuite fermé » (les ouvriers dorment et mangent sur place), mais Foxconn ne pourra pas augmenter la production pour faire face à la forte demande d’iPhone 13, et surtout sera dans l’incapacité de gagner de la main d’oeuvre supplémentaire juste avant le grand rush pour la production des iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Reste encore à savoir combien de temps durera ce nouveau confinement strict. La situation se complique…