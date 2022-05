C’est le retour des images de l’Apple Park depuis un drone. Le quartier général du fabricant d’iPhone a été (presque) vide pendant des mois suite au télétravail. Mais depuis peu, les employés sont de retour.

Nouvelles images de l’Apple Park avec un drone

Les images de l’Apple Park depuis le drone viennent de David Sexton, un lecteur de 9to5Mac. Il a survolé le lieu et on peut notamment voir des employés qui sont dans la cafétéria et attendent, et d’autres qui sont déjà assis à une table. Une autre photo de nuit montre des employés sur un terrain de basketball.

Le retour des employés à l’Apple Park a eu lieu le 11 avril dernier. Apple ne force pas ses employés à venir du lundi au vendredi, ils peuvent venir un seul jour et être en télétravail le reste de la semaine. C’était du moins le cas au départ. Depuis lundi, ils doivent venir au moins deux jours par semaine. Et dès le 23 mai, ce sera trois jours par semaine à l’Apple Park au minimum, le reste pouvant être en télétravail. En l’occurrence, les trois jours seront les mêmes pour tout le monde : lundi, mardi et jeudi. Ceux qui le souhaitent pourront donc être en télétravail le mercredi et le vendredi.