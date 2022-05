L’amour… les petites choses (Love is in Small Things) est un jeu d’objets cachés (hidden game) dont la qualité principale est d’être conçu par Puuung, un célèbre illustrateur (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Dans chacun des 300 niveaux du titre, le joueur devra donc dénicher des petits objets (cœurs, chiffres, lettres de l’alphabet, autres), et selon la qualité de cette récolte, il sera ainsi possible de récupérer une pièce du puzzle permettant de compléter le dessin et ainsi de passer au niveau suivant.

Régulièrement, de petites cinématiques viennent entrecouper ces superbes scénettes pleines de douceurs. Il n’y a pas d' »histoire » à proprement dit, si ce n’est ces tableaux de vie de qui racontent avec une tendresse infinie les tribulations d’un jeune couple balloté entre l’amour et l’angoisse de la séparation.

Ce titre arty s’accompagne d’une OST superbe et tout aussi douce que le reste, principalement à base d’airs de guitare sèche. Entre l’oeuvre d’art et le jeu vidéo, L’amour… les petites choses est une création vraiment à part, qui nous change radicalement de ces hidden games réalisés à la chaine. Une belle pioche.