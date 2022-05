Apple est décidément le coupable idéal pour Meta/Facebook. Le géant des réseaux sociaux vient en effet d’annoncer un gel massif des embauches qui devrait toucher « presque toutes les équipes de l’entreprise ». David Wehner, le CFO de Meta (directeur financier), place Apple en tête des raisons qui ont poussé à cette décision stratégique majeure, devant même la guerre en Ukraine,« l’environnement macroéconomique général » et la fin de la pandémie: « Nous sommes confrontés à des vents contraires, notamment une croissance des revenus plus lente que prévu au début de l’année. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment la perte de données due aux changements d’iOS, les défis commerciaux résultant de la guerre en Ukraine et l’environnement macroéconomique général. De plus […] à mesure que les restrictions liées à la pandémie ont été levées, de plus en plus de personnes passent du temps hors ligne et reviennent aux habitudes de dépenses d’avant la pandémie ».

L’App Tracking Transparency (ATT) d’iOS serait donc la première cause des difficultés financières de Meta… et c’est peut-être vrai. La société de Mark Zuckerberg perdrait en effet plusieurs milliards de dollars chaque année suite à la mise en place de l’ATT, le système étant obligatoire dans les apps « récolteuses de données » depuis le mois d’avril 2021.