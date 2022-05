De plus en plus d’utilisateurs avec une Apple TV se plaignent de la lecture de fichiers audio en Dolby Atmos. Cela a commencé sur les forums d’Apple en septembre 2021 et il y a aujourd’hui 25 pages avec régulièrement de nouveaux témoignages négatifs.

Problèmes entre l’Apple TV et le Dolby Atmos

Si l’on se base sur le retour d’expérience des utilisateurs équipés d’une Apple TV, l’audio va temporairement se couper et devenir silencieux avec la lecture d’un fichier audio en Dolby Atmos. D’autres utilisateurs évoquent des cas où la lecture se passe bien pendant un moment puis vient un problème de synchronisation avec l’audio et la vidéo qui ne sont soudainement plus au même niveau. Et pour d’autres, l’audio est saccadé.

Les utilisateurs disent avoir ce problème avec plusieurs applications et non une seule. L’une qui sort du lot est Netflix. Des personnes ont donc fait un tour dans les réglages et ont complètement désactivé le Dolby Atmos. Après cela, ils ont joué les fichiers et il n’y avait aucun problème particulier.

La dernière mise à jour en date pour l’Apple TV est tvOS 15.4.1. Cette version a vu le jour le 31 mars dernier et ne semble pas corriger les problèmes évoqués ici. Le plus surprenant dans l’histoire est que les premiers soucis ont visiblement commencé en septembre 2021 et sont toujours d’actualité. Apple n’arrive-t-il réellement pas à trouver l’origine du problème pour le corriger ?