Les Mac M1 (Apple Silicon) sont puissants, aussi bien au niveau du processeur qu’au niveau de la partie graphique (surtout pour les variantes Pro/Max/Ultra) et Feral Interactive pense que cela va offrir de nouvelles « opportunités passionnantes ».

Plus de puissance avec les Mac M1 pour de meilleurs jeux

Feral Interactive est un studio qui porte plusieurs jeux sur Mac et Linux. Naturellement, le changement des Mac Intel avec des Mac Apple Silicon l’intéresse pour de meilleures performances. « Les changements ont été cycliques, mais apporter des jeux sur Mac au cours de cette période a représenté des défis », admet Feral à MacRumors.

Le passage d’Apple de PPC à Intel, du 32 bits au 64 bits et, plus récemment, des processeurs Intel à l’Apple Silicon — tous ces changements ont nécessité des périodes de transition et un travail considérable, mais dans chaque cas, ils ont facilité une situation dans laquelle de meilleurs jeux ont pu être apportés au Mac. Ce qui est resté constant, c’est qu’il existe une communauté d’utilisateurs de Mac qui veulent jouer à des jeux sur leurs ordinateurs. Il y a un public pour les bons jeux qui sont bien optimisés pour la plate-forme.

Il faut savoir qu’Apple a souvent paralysé la puissance graphique des Mac en utilisant des puces Intel et des GPU mobiles dans ses ordinateurs portables et ses ordinateurs de bureau. Feral Interactive note que ce point a été un problème, notamment quand il a fallu porter des jeux AAA.

« Avant l’Apple Silicon, presque tous les ordinateurs Apple les plus populaires, en particulier leurs ordinateurs portables d’entrée de gamme, utilisaient des graphiques intégrés d’Intel. Cela posait un problème. Nous devions passer une grande partie des cycles de développement prolongés à optimiser les jeux pour nous assurer qu’ils fonctionnaient aussi bien que possible sur des appareils qui n’étaient pas prévus ou conçus pour les jeux », explique Feral. Le studio note notamment que les jeux AAA dépassent les limites et il faut s’assurer que le Mac puisse proposer une bonne expérience de jeu.

Le support des Mac Intel va continuer mais être limité

« La transition actuelle vers l’Apple Silicon ouvre des opportunités passionnantes. Par rapport à la génération précédente de Macs à processeur Intel, il y a un gain de puissance considérable, ce qui se traduit pour les jeux par de meilleures performances et une fidélité graphique accrue », indique le studio. Il compte donc se pencher sur les jeux plus gourmands pour ainsi les porter sur Mac. Il note que les jeux en question devraient également tourner correctement sur les Mac M1 d’entrée de gamme.

Outre le matériel, il y a la partie logicielle. Apple a poussé les développeurs à utiliser son API Metal sachant qu’il a abandonné OpenGL et OpenCL en 2018. Feral Interactive note que la transition ne fut pas simple, mais il y a eu du progrès, notamment avec Apple qui a su améliorer Metal. Aujourd’hui, le studio pense réellement que Metal est une bonne chose pour de meilleures performances.

Feral Interactive conclut en disant qu’il proposera toujours des jeux sur les Mac Intel. Mais il admet dans le même temps qu’il va donner une priorité aux Mac Apple Silicon. Cela s’explique par les performances. Par exemple, le studio a récemment sorti Total War: Warhammer III et celui-ci est uniquement disponible sur les Mac M1. « Malheureusement, lors des tests, de graves problèmes de performance et de stabilité ont été constatés sur les Macs Intel équipés de GPU Intel intégrés. Cela signifie que nous ne pouvons pas les prendre en charge pour ce jeu et que nous ne serons pas en mesure de le faire à l’avenir », dit-il.