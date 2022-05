Apple TV+ aurait dû proposer le film Emancipation avec Will Smith en 2022, mais il faudra finalement attendre 2023 pour le découvrir. Selon Variety, le long-métrage est reporté à l’année prochaine.

Sortie en 2023 pour Emancipation sur Apple TV+

Deux éléments expliqueraient le report d’Emancipation pour 2023. Le premier est la post-production du film avec le réalisateur Antoine Fuqua qui est toujours dessus. Une sortie cette année ne serait pas possible parce qu’il reste encore du travail à ce sujet.

La seconde raison concerne le comportement de Will Smith avec sa gifle portée à Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars. L’affaire a été énormément médiatisée et l’image de Will Smith en a pris un coup. Apple sait pertinemment que l’acteur va être questionné sur le sujet lors de la promotion du film. Le groupe préfère donc laisser une année s’écouler, le temps que les esprits passent à autre chose. Mais bon, on peut tout de même se douter que celui qui a obtenu l’Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams sera tout de même questionné en 2023… En attendant, il a été banni des Oscars pendant 10 ans pour son geste.

Emancipation serait en tout cas important pour Apple puisque le groupe espère qu’il recevra des récompenses. Le service de streaming a déboursé 100 millions de dollars pour obtenir les droits.

Pour rappel, CODA (diffusé sur Apple TV+) a obtenu l’Oscar du meilleur film et ce fut une première pour un long-métrage disponible sur une plateforme de streaming. Emancipation va-t-il être le deuxième ?