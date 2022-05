L’année dernière, Apple avait annoncé son intention de fusionner « Documents et données iCloud » au sein d’iCloud Drive, avec une opération qui serait complétée en mai 2022. Le délai a été respecté puisque le fabricant annonce aujourd’hui que la transition est complète.

La transition vers iCloud Drive est maintenant complète

Sur son site (en anglais pour l’instant, la page française n’est pas encore à jour), Apple indique désormais :

Documents et données iCloud, notre ancien service de synchronisation de documents, a été abandonné et remplacé par iCloud Drive. Si vous utilisiez Documents et données iCloud, votre compte a été migré vers iCloud Drive. Si vous avez utilisé le service Documents et données iCloud, vous devez activer iCloud Drive pour voir vos fichiers. Lorsque vous passez à iCloud Drive, la quantité d’espace de stockage que vos fichiers enregistrés utilisent dans iCloud ne change pas.

L’ancien service Documents et données iCloud conservait les données synchronisées dans le cloud dans des dossiers spécifiques pour une application, permettant uniquement d’accéder aux données de cette application. iCloud Drive étant un service de synchronisation plus complet, tous ces fichiers sont désormais accessibles à partir d’un seul et même endroit : l’application Fichiers sur iOS et iPadOS, la section iCloud Drive du Finder sur macOS, ou la section iCloud Drive d’iCloud.com.

Comment activer iCloud Drive

La plupart des utilisateurs ont déjà iCloud Drive activé, rien ne va donc changer puisque la transition est automatique. En revanche, ceux qui ont désactivé iCloud (Drive) pour une raison X ou Y ou ceux qui ont créé un compte iCloud avant le lancement d’iCloud Drive en 2014 doivent faire une opération pour profiter du changement.