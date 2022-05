BMW propose le support d’Apple CarPlay et d’Android Auto, mais ses nouvelles voitures n’ont ni l’un ni l’autre. Cela s’explique par un changement de fournisseur pour les puces. Ces dernières ne sont pour l’instant pas compatibles avec les systèmes d’Apple et Google.

Pas de CarPlay ni d’Android Auto chez BMW… pour l’instant

« Les puces intégrées dans ces voitures au cours des quatre premiers mois de cette année ont besoin d’une mise à jour logicielle afin d’être pleinement fonctionnelles et d’offrir Apple CarPlay/Android Auto et le support du Wi-Fi », a déclaré BMW à Automotive News Europe. Il y a un point positif : la mise à jour en question ne devrait pas tarder. Le constructeur automobile allemand dit s’attendre à ce que la mise à jour logicielle soit disponible au plus tard à la fin du mois de juin.

À date, plusieurs conducteurs dans différents pays n’ont ni le système d’Apple ni celui de Google. Il est question de la France, de l’Italie, de l’Espagne, du Royaume-Uni ou encore des États-Unis. Ils doivent donc attendre la fameuse mise à jour logicielle.

Selon BMW, l’absence d’Apple CarPlay et Android Auto est due à la pénurie de puces en cours qui a touché presque toutes les industries qui utilisent de l’électronique. Afin que les voitures arrivent à destination dans les délais prévus, BMW a changé de fournisseur et a commencé à utiliser une puce qui ne dispose pas encore du logiciel approprié.

BMW n’a pas précisé quels sont les modèles de voitures concernés, mais le groupe indique que les véhicules dont le code de production comporte la mention 6P1 ne seront pas équipés d’Android Auto ou d’Apple CarPlay.

Il faut savoir que d’autres constructeurs ont connu des problèmes plus ou moins équivalents. General Motors, par exemple, a retiré le support de la charge sans fil dans certaines voitures là encore à cause de la pénurie des puces.