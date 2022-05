La fidélité historique n’est pas le fort de Doki Doki Ragnarok, un jeu de « date » (rendez-vous amoureux) dans lequel des vikings tenteront de séduire les villages à piller ! Ce visual novel totalement barré vaut surtout pour sa belle direction artistiques (de très chouettes illustrations) et ses dialogues à choix multiples franchement absurdes. Les vikings devront aussi converser avec certains habitants de chaque village (fermier, commerçant, Odin, ou… une chèvre ?), l’objectif étant d’obtenir une majorité de « voix » en sa faveur (« cool, on va tous être pillés, quel pied ! »).



Bref, du grand « n’impnawak » mais réalisé avec un tel sens du détail et de la répartie que l’on est déjà presque sûr d’adorer la proposition. Doki Doki Ragnarok sera disponible dans l’App Store le 1er juin prochain au prix de 3,99 euros. Le jeu peut déjà être précommandé dans l’App Store à cette adresse.