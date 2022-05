Pas de vidéo cette fois pour Shot on iPhone (une fois n’est pas coutume), mais un petit focus Instagram d’Apple sur l’app Bazzart (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un éditeur de photo et vidéo dans la veine d’un Photoshop (light, le Photoshop) qui permet de réaliser très simplement des trucages graphiques assez saisissants. Ces capacités d’édition sont illustrées ici par les oeuvres surréalistes de Gaia Barnatan, des collages numériques que l’artiste imagine « uniques » et « non conventionnels ». « Pour moi, ce style aide à atténuer ces attentes et me permet une approche plus ludique et expérimentale. Cela m’a permis d’être plus ouverte dans mon expression créative » explique Gaia Barnatan.

Bazaart est proposé gratuitement au téléchargement sur l’App Store, mais bien sûr, il faudra bourse délier pour profiter des fonctions les plus avancées du logiciel (jusqu’à 60,99 euros le pack complet tout de même…).