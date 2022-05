Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, est en train de réorganiser son équipe pour davantage se focaliser sur le streaming et la publicité, selon Business Insider.

Une nouvelle organisation pour les services chez Apple

Pour Eddy Cue, le streaming et la publicité sont les deux prochains éléments clés sur lesquels Apple doit se focaliser en rapport avec les services. Le cadre y voit des opportunités pour gagner toujours plus d’argent.

Des changements ont déjà eu lieu. Peter Stern, qui est juste en dessous d’Eddy Cue dans la hiérarchie de l’entreprise, ne s’occupe plus de la publicité, ce qui lui permet de passer plus de temps sur la vidéo, Apple News, Apple Livres, iCloud, Apple Fitness+ et Apple One. C’est Todd Teresi, vice-président chargé de la publicité chez Apple, qui assumera au contraire davantage de responsabilités et rend compte directement à Eddy Cue depuis le début de l’année. L’activité publicitaire d’Apple est désormais « assez importante pour vivre par elle-même », indique une source du site.

Selon le cabinet Omdia, les revenus pour les recherches sponsorisées sur l’App Store ont augmenté de 238% entre 2020 et 2021. Le chiffre d’affaires pour 2021 serait de 3,7 milliards de dollars et celui de 2022 serait autour de 5,5 milliards de dollars. On comprend pourquoi Apple mise beaucoup dessus.

D’autre part, l’accent sur le streaming se ressent surtout au niveau de la vidéo pour l’instant. Depuis peu, Apple propose chaque vendredi deux matchs de baseball en direct. Si l’on en croit les différentes rumeurs, le fabricant veut miser sur d’autres sports à l’avenir et l’un d’entre eux devrait être le football américain. Apple chercherait aussi à obtenir des droits sportifs pour la NBA. Cela permettrait d’augmenter le nombre d’abonnés à Apple TV+.