Apple TV+ veut réellement miser sur le sport. Après les droits pour le baseball, le service de streaming aurait obtenu ceux pour la NFL, à savoir le football américain.

Et maintenant du football américain sur Apple TV+ ?

Selon Puck News, Apple TV+ a obtenu les droits pour le NFL Sunday Ticket, ce qui comprend chaque semaine la diffusion de matchs de football américain. Depuis un moment maintenant, c’est l’opérateur DirecTV qui est le diffuseur, mais ses droits vont s’arrêter dès la fin de la saison. Il y aura donc un nouveau propriétaire et il s’agirait d’Apple.

DirecTV propose le NFL Sunday Ticket pour un prix entre 290 et 400 dollars par saison (selon les options). Le coût des droits de diffusion est de 1,5 milliard de dollars par an. Dans le cas d’Apple, les coûts seraient de 2,5 milliards de dollars par an. En comparaison, les deux matchs de baseball chaque vendredi coûtent 85 millions de dollars par saison à Apple.

Ni Apple ni la NFL n’ont confirmé l’information pour l’instant. En réalité, Apple ferait tout pour que l’information ne fuite pas, probablement pour l’annoncer lui-même. C’est loupé étant donné la fuite du jour.

Reste à savoir ce qu’il va se passer au niveau du prix pour Apple TV+. En l’état, le service coûte 4,99€/mois et les matchs de baseball sont inclus. Mais l’accès va devenir payant dans quelques semaines, sans que l’on sache le prix. On peut naturellement se douter que le scénario va être similaire pour le football américain.