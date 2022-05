Relic Hunters: Rebel (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est le dernier jeu mobile sous label Netflix (même si le titre est déjà dispo sur Steam), ce qui signifie qu’il faudra être abonné à Netflix pour pouvoir télécharger ce looter-shooter-RPG bien nerveux et à la DA rétro-pixel assez inspirée. La trame est simpliste – battez les sbires de l’Empire de Duncan et ramenez la paix sur une planète divisée en récupérant la la toute-puissante Pierre du Vide – mais le gameplay précis et furieux à la fois relève clairement le niveau.



Les niveaux regorgent d’éléments permettant d’améliorer ses armes ou d’en créer des nouvelles, et la variété des ennemis et des configurations de combats fait que l’on ne s’ennuie pour ainsi dire jamais. 4 personnages différents peuvent être débloqués, soit » le tireur Jimmy, l’âne voyou Ace, le guerrier Pinkyy ou l’ingénieure cool Raff ». Peut-être le meilleur jeu mobile Netflix jusqu’ici.

