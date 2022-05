Bonne nouvelle pour les développeurs de jeux sous iOS : Amazon Web Services (AWS) vient d’annoncer que le framework AWS GameKit est désormais compatible avec les titres iOS, macOS et Android développés sous Unreal Engine. Pour rappel, l’AWS GameKit lancé le 23 mars dernier permet d’intégrer des services de cloud dans les jeux (pour la gestion des comptes, des sauvegardes, scores, multijoueurs, cloud gaming, etc.) à partir de l’outil Unreal Engine (comme une simple extension à l’UE en fait). AWS GameKit inclut aussi AWS CloudFormation (gestion des assets à partir du cloud, etc.).

Etant donné l’extrême fiabilité des infrastructures de cloud d’AWS, l’intégration d’AWS GameKit dans l’UE permettra à des petites structures (développeurs ou studios indés) de rattacher des services de cloud à leurs jeux sans trop d’efforts. Espérons en revanche que cela ne consolide pas la sale tendance des jeux qui ne sont plus jouables hors ligne.