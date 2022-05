L’iPhone incarne à lui seul le smartphone, et pourtant, Apple a énormément tâtonné avant de se mettre d’accord sur le design désormais iconique du premier smartphone à interface tactile. Tony Fadell, l’inventeur de l‘iPod, a ainsi révélé un des tous premiers prototypes d’iPhone, un modèle qui ressemblait encore beaucoup à un iPod… doté d’un clavier numérique ! La partie basse de ce modèle, amovible, pouvait au choix contenir la classique molette de contrôle de l’iPod ou bien un pavé numérique à grosses touches tactiles destiné à passer des appels mobiles.

Ce prototype disposait aussi d’un capteur photo et l’on remarque que les teintes principales de ce modèle (noir et gris) correspondent parfaitement aux coloris du premier iPhone lancé en 2007 ! Fadell insiste aussi sur le fait qu’au début du projet « iPhone », Steve Jobs souhaitait un appareil qui ressemble plutôt à un iPod et devait donc disposer de la fameuse molette cliquable. « [Jobs] avait des vues très claires sur les choses … jusqu’à ce qu’elles ne soient plus claires » déclare ainsi Fadell.

Heureusement pour Apple, Tony Fadell a tenu bon et a convaincu l’homme au col roulé noir qu’un hybride iPhone/iPod « ne marcherait pas ». Ouf !