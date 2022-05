Adobe propose une nouvelle mise à jour de Photoshop sur iPad avec quelques nouveautés. Cela permet à l’application de se rapprocher un peu plus de l’expérience disponible sur Mac et PC.

Du nouveau pour Photoshop sur iPad

Voici les nouveautés que l’on retrouve dans la nouvelle mise à jour de Photoshop sur iPad :

Supprimez aisément les objets sélectionnés d’un simple geste. La fonction « Remplissage d’après le contenu » utilise la technologie d’intelligence artificielle d’Adobe pour synthétiser le contenu situé autour de l’objet et combler intelligemment et rapidement le vide laissé.

L’outil « Supprimer l’arrière-plan » est conçu comme une option permettant de supprimer l’arrière-plan d’une image en un seul clic et de manière non destructive, tandis que l’outil « Sélectionner le sujet – Portrait » permet aux utilisateurs de sélectionner les personnes figurant dans une image et d’affiner des détails tels que les mèches de cheveux et les bords des vêtements.

Corrigez vos images à l’aide d’une simple commande grâce aux réglages automatiques de la couleur, du contraste et des niveaux, exactement comme dans l’application Photoshop pour ordinateur.

Recevez des commentaires et collaborez avec d’autres personnes en utilisant des épingles contextuelles et grâce à la possibilité de voir les annotations.

Photoshop sur iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Il faut toutefois un abonnement (9,99€/mois) pour l’utiliser.

Adobe en profite pour également mettre à jour son application Fresco. On retrouve une baguette magique pour sélectionner facilement une zone et l’éditer, des outils de fluidité, le contrôle de l’opacité pour les images en mouvement et la transformation des trajectoires de mouvement.

Fresco est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store et nécessite aussi un abonnement à 9,99€/mois pour fonctionner.