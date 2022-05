Apple annonce aujourd’hui qu’il met un terme à l’iPod touch. C’est notable puisqu’il s’agit du dernier iPod encore commercialisé. C’est donc la fin d’une époque.

La fin d’une époque : au revoir, iPod (touch)

« La musique a toujours été au cœur de nos préoccupations chez Apple, et le fait de la mettre à la portée de centaines de millions d’utilisateurs comme l’a fait l’iPod a eu un impact sur l’industrie musicale, mais aussi sur la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée », a déclaré Greg Joswiak, le vice-president du marketing mondial chez Apple. « Aujourd’hui, l’esprit de l’iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l’iPhone à l’Apple Watch en passant par le HomePod mini, sans oublier le Mac, l’iPad et l’Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec la prise en charge de l’audio spatial — il n’y a pas de meilleure façon d’apprécier, de découvrir et de vivre la musique ».

Apple fait savoir qu’il a encore des iPod touch en stock et qu’ils sont toujours en vente chez lui et chez les revendeurs. Mais une fois le stock écoulé, ce sera définitivement fini pour le baladeur multimédia.

Le dernier modèle en date est l’iPod touch de 7e génération. Il a vu le jour en mai 2019 et ressemble beaucoup à la génération précédente, à l’exception qu’il embarque la puce A10 (la même que l’on retrouve dans l’iPhone 7) et a le droit davantage de stockage, ainsi que de nouveaux coloris.

Pour rappel, le tout premier iPod a vu le jour en octobre 2001. Il s’agissait d’un produit révolutionnaire à l’époque avec la possibilité d’avoir des milliers de chansons dans un produit facilement transportable. Il y a ensuite eu plusieurs modèles et déclinaisons au fil des années : iPod shuffle, nano et donc touch. Tous les modèles ont été abandonnés.