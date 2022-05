Maisie Williams, que le public connaît notamment pour son interprétation d’Arya Stark dans Game of Thrones, a rejoint le casting de la série The New Look sur Apple TV+.

La série The New Look accueille Maisie Williams

The New Look, annoncée il y a quelques mois, est une série thriller dont l’action se déroule pendant l’occupation de Paris par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le règne de Coco Chanel en tant que styliste la plus célèbre du monde prend fin et que Christian Dior se lève pour redonner esprit et vie au monde avec son empreinte révolutionnaire et emblématique de beauté et d’influence qui continuera à définir les générations à venir.

Inspirée de faits réels et filmée exclusivement à Paris, la série est un thriller en prise de vue réelle, datant de la Seconde Guerre mondiale, qui se concentre sur le moment crucial du XXe siècle où Paris a redonné vie au monde grâce à ses icônes de la mode : Christian Dior (joué par Ben Mendelsohn), dont les créations ont dominé la mode mondiale au cours de la décennie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. La saga entremêlée comprendra les histoires surprenantes des contemporains et rivaux de Dior : Coco Chanel (jouée par Juliette Binoche), Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent et plus encore.

Dans la série, Maisie Williams jouera le rôle de Catherine Dior, la petite sœur de Christian Dior et lauréate de la médaille britannique King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour la série The New Look sur Apple TV+.