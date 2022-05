Apple a annoncé hier mettre fin à l’iPod touch et certains modèles ne sont aujourd’hui déjà plus disponibles. Il y a donc une certaine demande du public qui s’est jeté sur le baladeur.

Rupture de stock pour certains iPod touch

À l’heure où cet article est publié, l’iPod touch en gris sidéral est disponible en 32 et 256 Go, mais pas en 128 Go sur l’Apple Store en ligne français. Pour le modèle gris, c’est la variante de 32 Go qui n’est plus disponible. Avec les modèles rose, bleu et or, il n’est plus possible d’acheter les variantes de 128 et 256 Go. Et pour le modèle rouge (Product RED), il y a une indisponibilité de la variante avec 256 Go.

L’iPod touch est notable puisqu’il s’agit du dernier iPod en vente, tous les autres modèles ont déjà quitté le catalogue. Mais avec la fin de production annoncée par Apple, les iPod vont définitivement disparaître. Pour rappel, le tout premier baladeur a vu le jour en octobre 2001.

Apple a fait savoir que son baladeur serait disponible jusqu’à épuisement des stocks. Il ne produira plus de nouveaux exemplaires. Vous l’avez donc compris : ne traînez pas si vous en voulez un à tout prix. Vous pouvez vous tourner vers l’Apple Store en ligne ou bien chez quelques revendeurs comme Amazon, la Fnac, Cdiscount, Boulanger ou encore Darty.