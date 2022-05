Le projet Apple Car reste sur les rails, comme en attestent régulièrement les brevets déposés par Apple. Le 124 ème brevet d’Apple relatif à un véhicule électrique semi autonome (numéro 11,325,491) porte sur un système de recharge entièrement automatisé. En d’autres termes, la firme de Cupertino imagine un système de guidage qui prendrait la main dès lors que l’arrière du véhicule se rapprocherait de la borne de recharge. Le conducteur n’aurait alors plus rien à faire (et même suivre la connexion à la borne de l’extérieur du véhicule ?), l’Apple Car se dirigeant sans intervention humaine vers la prise de recharge (magnétique ?).

Dans la masse de brevets déjà déposés par Apple, ce dernier semble être un bon candidat à une exploitation commerciale du concept, et surtout, s’inscrit bien dans la logique de différenciation d’Apple. L’Apple Car pourrait bien ne pas être la voiture autonome du futur, mais on imagine bien Apple automatiser un certain nombre de routines qui jusqu’ici sont assurées par le conducteur.