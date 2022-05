Apple fait état d’une panne en cours pour certains de ses services, dont Apple Music. Il y a également des problèmes avec iTunes Match, Radio et les radios d’Apple Music.

Que ce soit pour la panne d’Apple Music, iTunes Match, Radio ou les radios Apple Music, le message est toujours le même : « Certains utilisateurs sont affectés. Des problèmes intermittents peuvent intervenir sur ce service », fait savoir le fabricant. Il n’entre pas dans les détails, se contentant seulement de dire qu’il y a des soucis depuis 22h17.

of course apple music is down😠

Apple Music down now I gotta wing it off Spotify

