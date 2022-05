The Essex Serpent est la nouvelle série historico-fantastique d’Apple TV+. Après un premier trailer très prometteur, place donc aux tous premiers épisodes d’une mini série portée par ses deux acteurs vedettes, Claire Danes et Tom Hiddleston. L’intrigue de The Essex Serpent donne déjà envie de se plonger dans l’histoire :« Cora Seaborne (Claire Danes), une veuve londonienne, part dans l’Essex pour enquêter sur un serpent mythique. Elle tisse des liens surprenants mêlant science et scepticisme avec le pasteur du village, mais lorsqu’un drame se produit, les gens de la région l’accusent d’attirer la créature. »



On note que la boite de de production de la série, See-Saw Films, est aussi derrière l’excellent Slow Horses. The Essex Serpent est adapté et produit par Anna Symon, et réalisé par Clio Barnard.

Les deux premiers épisodes de The Essex Serpent sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.