Plusieurs Apple Store connaissent une « poussée syndicale » sans précédent. C’est le cas dans des Apple Store du Maryland New York City, d’Atlanta et du Maryland où se sont parfois même tenus des votes pour la constitution d’un syndicat en interne. A chaque fois, une majorité de salariés s’est prononcée pour la création d’un mouvement syndical, une situation qui n’a pas échappé à Apple.

Dans ce dossier, la firme de Cupertino est loin de se montrer progressiste et campe même farouchement sur une ligne anti-syndicale. La firme de Cupertino a ainsi envoyé un mémo aux employés des Apple Store concernés, mémo dont le contenu a de quoi faire lever les sourcils.

Apple affirme ainsi que la création d’un syndicat va nuire à l’organisation du travail, empêcher des relations plus directes entre les employés et leurs responsables, et réduire la flexibilité des carrières. Plus menaçant cette fois, Apple explique que la syndicalisation des salariés va « réduire les opportunités » ainsi que l’« attention au mérite », et que cela aura des répercussion négatives sur les promotions de carrière, l’attribution des jours de congés, etc. Voilà bien une drôle de façon de convaincre de ne pas se syndiquer… qui risque fort d’avoir l’effet inverse de celui escompté.