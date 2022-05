Tout est relatif. Les ventes d’iPhone progressent en Inde, une croissance à deux chiffres… qui ne permet toujours pas à Apple d’intégrer le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones dans la plus peuplée des démocraties. Sur le Q1 2022, Xiaomi reste en tête du marché indien (23,3% de Pdm) même si ses ventes sont en forte baisse (8,5 millions d’unités écoulées), devant Samsung (19% de Pdm), Realme (16,4% de Pdm et une croissance de +46,3%), Vivo (15% de Pdm) et Oppo (9,6%). IDC ne précise pas la place d’Apple dans le classement, mais indique tout de même que les ventes d’iPhone ont enfin dépassé la barre du million d’unités trimestrielles en Inde (hors Q4).

Apple ne parvient pas non plus à se classer dans le top 5 des plus gros vendeurs d’intras sans fils en Inde, alors même que les AirPods surdominent le marché mondial. Counterpoint note ainsi que les 5 premiers vendeurs d’écouteurs wireless sont presque tous des fabricants locaux, à l’instar de Boat (34% de Pdm sur le Q1 2022), Noise (8%), Boult Audio (7%), et pTron (5%). Le chinois Realme est la seule société étrangère à se glisser à la dernière place de ce top, avec 4% de Pdm.