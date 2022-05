Premier trailer pour Luck, le film d’animation de Skydance Animation produit pour le compte exclusif d’Apple TV+. Luck, c’est l’histoire de la rencontre entre un chat noir porte bonheur (oui, ça existe) travaillant dans l’usine de la chance et de la malchance, et une jeune femme nettement plus porteuse de poisse, Sam. Le casting voix est plutôt relevé avec Eva Noblezada (qui fera la voix de Sam), Whoopi Goldberg (Captain), Simon Pegg (Bob le chat noir chanceux), Jane Fonda (le dragon et CEO du royaume de Good Luck) et Flula Borg (Jeff la Licorne)



Ce long métrage animé, réalisé par Peggy Holmes et écrit par Kiel Murray, a de faux airs de Pixar au vu de sa première bande-annonce, ce qui n’étonne pas vraiment étant donné que c’est un certain John Lasseter, l’ex directeur artistique de Pixar, qui supervise aujourd’hui les productions de Skydance Animation. Luck sera disponible sur Apple TV+ le 5 août prochain.