Apple TV+ a plusieurs programmes jeunesse dans ses cartons pour cet été et les dévoile aujourd’hui. De quoi toucher un plus large public, avec les enfants en l’occurrence, et pas uniquement se focaliser sur les films et séries qui vont davantage intéresser les grands.

Du contenu pour les enfants sur Apple TV+

Les nouveaux programmes jeunesse de l’été débutent le 8 juillet avec la première de Duck & Goose, une série animée attachante basée sur les livres à succès de Tad Hills. Les nouvelles séries comprennent aussi le lancement le 22 juillet de Best Foot Forward de Matt Fleckenstein, basée sur l’histoire réelle de l’athlète paralympique, conférencier motivateur et auteur Josh Sundquist. Il y aura ensuite la première le 29 juillet d’Amber Brown de Bonnie Hunt avec Carsyn Rose et Sarah Drew, basée sur la série de livres à succès de Paula Danziger.

Le 19 août marquera le début de Surfside Girls de May Chan, basée sur la série de romans graphiques IDW de Kim Dwinell. Citons aussi Life By Ella, l’histoire d’une jeune fille qui adopte une nouvelle vision de la vie dans un monde qui semble déterminé à la détruire, avec Lily Brooks O’Briant, Artyon Celestine et Vanessa Carrasco.

D’autre part, Hello Jack ! Un monde de gentillesse reviendra le 24 juin avec quelques épisodes. Il y aura aussi le 12 août de nouveaux programmes en lien avec Snoopy.