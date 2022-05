Le célèbre Youtubeur tech Unbox Therapy a créé la sensation avec sa dernière vidéo présentant une réplique d’iPhone 14 Pro Max plus vrai que nature. Ce « replica » réalisé par un accessoiriste tient compte des multiples rumeurs et fuites autour de ce modèle : on retrouve donc un écran 6,7 pouces avec des bordures toujours plus fines, le poinçon dans l’écran en « i » horizontal en lieu et place de l’encoche Face ID, le bloc photo assez protubérant (trop ?), l’absence d’antenne visible sur la tranche, ainsi que des boutons d’activation et de volume plus imposants. Et bien sûr, le port Lightning est toujours de la partie (ce ne sera peut-être plus le cas pour l’iPhone 15 Pro Max).

Pour rappel, les rumeurs indiquent que l’iPhone 14 Pro disposera d’une puce A16, jusqu’à 512 Go de capacité de stockage, ainsi qu’un bloc photo avec un capteur principal ultra large de 48 megapixels. Ce modèle ainsi que les trois autres modèles d’iPhone (iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro) seront présentés officiellement au mois de septembre prochain.