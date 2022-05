Apple propose la version finale de watchOS 8.6 pour l’Apple Watch et de tvOS 15.5 pour l’Apple TV. Les développeurs et testeurs publics ont eu jusqu’à présent quatre bêtas et une release candidate.

Disponibilité de watchOS 8.6 pour l’Apple Watch

Bien que proposée à l’international, watchOS 8.6 (build 19T572) sur l’Apple Watch est surtout une mise à jour qui vise le Mexique. Les Mexicains profitent désormais de l’électrocardiogramme (ECG) et les notifications pour les cas d’arythmie cardiaque. Pour les autres pays, il faut se contenter de correctifs et améliorations diverses.

Le déploiement de l’ECG est progressif parce qu’il s’agit d’une fonctionnalité en lien avec la santé et Apple doit par conséquent obtenir le feu vert des autorités locales. Il faut donc négocier pays par pays. Il se peut parfois que plusieurs pays profitent de l’ECG d’un coup grâce à des accords. Ce fut le cas en Europe par exemple où Apple a négocié avec l’Union européenne pour un lancement dans plusieurs pays au même moment.

Pour passer sur watchOS 8.6, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattachée à la montre. Rendez-vous ensuite dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle.

Arrivée de tvOS 15.5 pour l’Apple TV

Du côté de l’Apple TV, il y a tvOS 15.5 (build 19L570). Cette mise à jour est disponible pour les Apple TV HD et Apple TV 4K. Comme à chaque fois, Apple ne dit pas quels sont les changements. Mais il n’y en a visiblement pas puisque les bêtas n’ont rien apporté de particulier, si ce n’est des corrections de bugs.

Pour mettre à jour vers tvOS 15.5, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles puis sélectionnez « Mettre à jour les logiciels ».