C’est sans aucun doute l’un des gros jeux mobiles de cette année 2022. Apex Legends Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un FPS/TPS battle royale très proche de son homologue console et PC. Le jeu propose donc des affrontements multijoueurs PvP en arène, et chaque personnage bénéficie de ses capacités particulières ainsi que de son arme (SMG, fusil d’assaut, LMG ou carabine). La réalisation générale est de très bon niveau, et certains combattants proposés sont totalement exclusifs à cette version mobile !



L’interface a bien entendu été adaptée aux écrans tactiles, mais l’on ne saurait trop conseiller d’utiliser la manette (console ou MFi). En revanche, il n’est pas question de cross-play ici : les joueurs mobiles d’Apex Legends Mobile sur iOS ou Android s’affronteront uniquement entre eux, et c’est sans doute mieux ainsi (le combo clavier souris ferait sans doute un sacré carnage dans les rangs des joueurs mobiles).