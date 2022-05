Tim Cook, le patron d’Apple, a rencontré Pham Minh Chinh, le Premier ministre du Vietnam, pour discuter de plusieurs sujets en lien avec le commerce, l’investissement et la finance.

Selon la presse vietnamienne, le Premier ministre a indiqué à Tim Cook que son gouvernement s’est engagé à « créer un environnement commercial équitable, transparent et fondé sur le marché pour aider les entreprises et les investisseurs américains à gagner du terrain au Vietnam ». Il a ajouté que des clients de tous âges aiment les produits Apple. Il a également indiqué au patron d’Apple qu’il était ravi que le Vietnam soit de plus en plus impliqué dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. À date, le pays asiatique a 31 fournisseurs et 160 000 employés contribuant à fournir des pièces et des équipements à Apple.

Au vu de la situation, le Premier ministre aimerait bien qu’Apple étende sa production au Vietnam avec de nouvelles usines sur place, que ce soit pour produire les iPhone, Mac ou d’autres produits. Ainsi, Apple aurait une place plus importante dans le pays. Ce discours rappelle l’Inde qui avait également essayé de « draguer » le fabricant.

Tim Cook, pour sa part, a remercié Pham Minh Chinh pour l’environnement commercial favorable du Vietnam et a déclaré qu’Apple espérait étendre sa chaîne de production dans le pays et impliquer davantage d’entreprises nationales, affirmant qu’il envisagerait d’augmenter le nombre de fournisseurs nationaux et d’utiliser davantage de produits nationaux.

Depuis quelques années, des bruits de couloir font état d’une envie d’Apple de moins dépendre de la Chine et s’installer dans des pays comme l’Inde et le Vietnam pour la production. Certains AirPods Pro, iPad et HomePod mini sont déjà produits au Vietnam.