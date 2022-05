Nouvelle mise à jour pour le navigateur Brave orienté vers la protection des données personnelles (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) La version iOS du navigateur bénéficie désormais de la fonction Privacy Hub, qui affiche la liste des trackers qui ont été bloqués. On notera que Safari propose déjà une fonction du même type, avec un rappel du nombre de trackers bloqués.

Outre cette nouveauté bienvenue, Brave améliore les protections pour contrer les « empreintes digitales » d’une personne, un terme qui relatif à une technique d’agrégation de différentes données sur un individu permettant d’établir in fine sa « carte d’identité numérique » et surtout son identifiant unique. Brave se dote aussi d’un contrôleur de certificats, qui permet de vérifier que le site visité est bien l’original et non une copie destinée à récupérer des informations sensibles (identifiants de compte, numéro de carte bleu par exemple).