Un nouveau HomePod doit voir le jour à la fin de 2022 ou au début de 2023 selon l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien renseigné en ce qui concerne Apple.

Un nouveau HomePod dans quelques mois

Kuo fait savoir que le nouveau HomePod « n’aura peut-être pas beaucoup d’innovation dans le design du matériel ». Il est donc possible que le design du modèle existant soit conservé ou à peine modifié. Mais un point n’est pas évoqué ici : quelle sera la taille ?

Apple a d’abord sorti un « gros » HomePod, puis a dévoilé un modèle mini. Le premier a été abandonné et le second est toujours en vente. Naturellement, on pourrait s’attendre à ce que le successeur reprenne la taille du modèle mini. Mais il n’est pas impossible qu’Apple sorte une enceinte connectée hybride pour ce qui est de la taille.

Bloomberg avait auparavant indiqué qu’Apple réfléchissait à un HomePod dont la taille se situerait entre le « gros » modèle et le modèle mini. Il est possible que ce soit l’enceinte évoquée aujourd’hui par Kuo.

Dans le même temps, Apple travaille sur des enceintes qui ont des écrans et des caméras afin de concurrencer des produits comme les Google Nest Hub et Amazon Echo Show. Mais ces enceintes ne sont pas prêtes et arriveront donc plus tard. Aussi, il est question d’un appareil combinant l’Apple TV et le HomePod.