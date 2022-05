Mauvaise nouvelle du côté d’Apple Music, le prix de l’abonnement étudiant a augmenté dans certains pays. Le service de streaming a prévenu les abonnés par e-mail.

Hausse de prix pour l’abonnement étudiant d’Apple Music

Une personne qui habite à l’île Maurice partage l’e-mail envoyé par Apple. Le message indique que l’abonnement étudiant pour Apple Music va passer de 1,49$/mois à 1,99$/mois. Il n’y a pas d’explication donnée concernant la raison de cette hausse tarifaire.

Merci pour cette triste nouvelle Apple. pic.twitter.com/zW9lZo5U3d — Nikhil (@LVDNoff) May 21, 2022

Selon MacRumors, plusieurs pays sont concernés par la hausse de prix. On retrouve l’Australie, les Philippines, Singapour, la Malaisie, l’Arabie saoudite, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, Israël et le Kenya. Il ne s’agit pas d’une liste définitive, il est possible que d’autres régions aient également le droit à une hausse du prix. Mais pour l’instant, la France et les autres pays européens ne semblent pas concernés.

En France, l’abonnement étudiant pour Apple Music coûte 4,99€/mois. En comparaison, l’offre standard coûte 9,99€/mois. Les deux offres proposent exactement le même service, mais la première est deux fois moins chère et il faut justifier d’être étudiant pour en profiter. On peut également citer l’offre famille à 14,99€/mois qui permet un usage jusqu’à six personnes.

À noter qu’Apple Music est également inclus dans Apple One. Ce pack à 14,95€/mois intègre Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. L’offre famille coûte 19,95€/mois et se veut identique, sauf pour le stockage qui est de 200 Go.