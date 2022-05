WhatsApp annonce à ses utilisateurs que le support d’iOS 10 et iOS 11 va être abandonné après le 24 octobre 2022. Il ne sera donc plus possible d’utiliser l’application de messagerie sur les iPhone 5 et iPhone 5c.

Abandon du support de WhatsApp sur les iPhone 5 et 5c

La dernière mise à jour en date pour les iPhone 5 et iPhone 5c est iOS 10.3.3. Cette version a vu le jour en juillet 2017. Ni l’un ni l’autre ne sont éligibles à iOS 11 et encore moins à iOS 12. Or, iOS 12 va devenir la version minimum pour utiliser WhatsApp à compter de la fin octobre 2022.

« Mettez à jour vers la dernière version d’iOS pour continuer à utiliser WhatsApp », indique un pop-up de la messagerie sur les anciens iPhone, comme le rapporte WABetaInfo. « WhatsApp cessera de prendre en charge cette version d’iOS après le 24 octobre 2022. Veuillez aller dans Paramètres > Général, puis appuyez sur Mise à jour logicielle pour obtenir la dernière version d’iOS », ajoute le message.

On peut imaginer que la part de personnes utilisant un iPhone 5 ou 5c en 2022 est minime. Malgré tout, il reste des personnes et celles-ci ne pourront plus utiliser WhatsApp dans quelques mois. Il faudra donc passer au minimum sur l’iPhone 5s et installer iOS 12 pour continuer à profiter de la messagerie.