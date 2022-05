Apple TV+ a profité du Festival de Cannes pour acheter les droits de Fingernails, un film de science-fiction. Selon Deadline, l’accord a été signé samedi soir. Il n’y a pas d’information sur le montant.

Un nouveau film de science-fiction sur Apple TV+

Dans cette histoire d’amour et de science-fiction, un test a été découvert pour mesurer si les couples mariés sont vraiment amoureux, et des instituts ont ouvert pour aider les couples à réussir. Anna est sceptique quant aux résultats positifs qu’elle a obtenus avec son partenaire de longue date. Elle commence donc à travailler dans un institut d’amour en tant qu’assistante de Trevor, un instructeur mystérieux et dévoué.

Le casting principal comprend Jessie Buckley, qui joue le rôle d’Anna et qui a été dans la série Chernobyl, et Riz Ahmed, qui incarne Trevor et qui a joué dans plusieurs films dont Sound of Metal pour lequel il a été nommé pour l’Oscar du meilleur acteur.

Cate Blanchett, Coco Francini et Andrew Upton de Dirty Films produiront le film aux côtés de la société de production FilmNation Entertainment. Jerome Duboz sera le producteur exécutif. Le réalisateur grec Christos Nikou (qui est derrière le film Apples) s’occupera du projet, dont le tournage débutera plus tard cette année.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la date de sortie de Fingernails sur Apple TV. On se doute que ce sera en 2023, mais reste quand exactement en 2023.