Lupita Nyong’o devait tenir l’un des rôles principaux de Lady in the Lake, une future série sur Apple TV+, mais l’actrice a décidé de quitter le projet selon Variety. Natalie Portman, qui tient l’autre rôle principal, est toujours de la partie.

Lupita Nyong’o ne sera pas dans Lady in the Lake

Il n’y a pas d’explication donnée concernant le départ de Lupita Nyong’o de la future série d’Apple TV+. L’équipe cherche maintenant une remplaçante. Variety souligne au passage qu’il s’agit de la deuxième fois en deux ans que l’actrice quitte une série où il est question d’un rôle principal.

Lady in the Lake est une adaptation du roman éponyme de Laura Lippman. La série se déroule dans le Baltimore des années 60, où un meurtre non élucidé pousse Maddie Schwartz (Natalie Portman), mère de famille, à réinventer sa vie de journaliste d’investigation et la met sur une trajectoire de collision avec Cleo Sherwood (que devait incarner Lupita Nyong’o), une femme travailleuse qui jongle avec la maternité, plusieurs emplois et un engagement passionné pour faire avancer le programme progressiste noir de Baltimore.

C’est Alma Har’el qui sera à la réalisation de la série. La réalisatrice israélo-américaine a surtout tourné des clips vidéos. Elle compte un seul film à son actif. Il s’agit de Honey Boy qui a vu le jour en 2019 avec Shia LaBeouf au casting et à l’écriture du scénario.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série sur Apple TV+. Pas d’information non plus sur le nombre d’épisodes.