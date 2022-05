La super star internationale Ricky Martin sera l’un des interprètes principaux de la série de comédie Mrs. American Pie. Le chanteur à succès jouera le rôle d’un certain Robert dans cette série en 10 épisodes tirée d’un roman de Juliet McDaniel. La série raconte les tribulations de Maxime Summons (Kristen Wiig), une femme ambitieuse qui tente par tous les moyens de conquérir la haute société de Palm Beach.

Mrs.American Pie est co-produit par Laura Dern (inoubliable Pr. Ellie Sattler du film Jurassic Park), cette dernière interprétant aussi un rôle dans la série. Le showrunner est Tate Taylor, à qui l’on doit le film Breaking News In Yuba County (qui n’était pas vraiment un chef d’oeuvre, passons…). Kristen Wiig (qui joue le second rôle titre) et Alison Janney font aussi partie du casting. Le lancement de Mrs. American Pie sur Apple TV+ serait fixé à l’an prochain.