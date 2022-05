Quelle fabuleuse journée pour le jeu vidéo sur mobile, et nous ne sommes pourtant pas un jeudi ! Après le Jrpg Ni No Kuni: Cross Worlds, voilà que le bijou du studio français Dotemu, Street of Rage 4, débarque à son tour sur mobile (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad) ! On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps : cette version mobile est la copie carbone du titre déjà sorti sur consoles et PC, mais les contrôles tactiles restent tout de même un challenge pour ce type de jeu (heureusement, le jeu est compatible avec les manettes de type MFi).

Grand Uppeeeeer! @Playdigious 👊🔥#SOR4 and its DLC (Mr. X Nightmare) are NOW available on iOS and Android! Friendly reminder: DLC can only be purchased in-game for 2,99$.

💥 Get them now on Android: https://t.co/io2E4eFIUm

💥 Get them now on iOS: https://t.co/qhH89XOqYY pic.twitter.com/td2yuetVdQ

— Dotemu (@Dotemu) May 24, 2022