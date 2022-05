C’est un nouveau classique de la cultissime Neo-Geo qui débarque aujourd’hui sur iOS (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Blue’s Journey (littéralement le Voyage de Bleu) est un platformer datant de 1991 dans la veine d’un Super Mario, avec des couleurs bien pétantes et un univers trognon à croquer. L’objectif du joueur est de sauver la planète Raguy de l’invasion de la tribu Daruma. Vous incarnez le héros Blue qui se bat avec des feuilles, des boomerangs, etc. Bleu peut changer la taille de son corps et glaner des bonus divers, et il sera aussi possible de choisir des embranchements de parcours différents, ce qui ajoutera un peu de rejouabilité à ce platformer-action très honorable.

Comme tous les titres de la collection Neo-Geo ACA sur mobile, Blue’s Journey bénéficie de la sauvegarde automatique, d’un classement des scores en ligne et de contrôles virtuels customisables.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.