Apple dépense sans compter pour améliorer sa supply chain (et la délocaliser le plus possible hors de Chine), mais aussi pour renforcer ses bureaux administratifs. Le campus de Cork en Irlande, siège social d’Apple en Europe, va ainsi accueillir 1300 employés supplémentaires d’ici l’année 2025.

Ces créations de postes massives nécessiteront bien entendu la construction de nouveaux locaux. Apple aurait déjà demandé l’obtention d’un permis de construire auprès de la municipalité de Cork, la fin des travaux étant programmée pour la mi 2025. Le bâtiment disposerait de 4 étages et d’un parking en sous-sol, de quoi accueillir dans de bonnes conditions des centaines de nouveaux employés.

Pour rappel, le campus de Cork forme des milliers de cadres Apple dans des branches bien spécifiques (retail, marketing, gestion, etc.), certains de ces salariés étant ensuite dispatchés sur des pôles d’activité situés ailleurs en Europe ou à l’international.

