Si l’on en croit les dernières fuites en date, l‘Apple Watch Series 8 pourrait afficher un nouveau design plus « carré » et bénéficier d’un écran OLED totalement plat. MH_FrenchTech, un créateur infographiste français a dévoilé sur son compte Instagram sa « vision » de ce à quoi pourrait ressembler une Apple watch Series 8 avec ce design plus « flat », et c’est vraiment extrêmement réussi. Le design un poil plus anguleux donne franchement un air beaucoup plus classieux à la toquante, et finalement aussi beaucoup plus « raccord » avec le design des iPhone et iPad actuels (jusqu’aux fines bordures noires).

Pour information, ce concept 3D a été entièrement réalisé sur iPad avec l’app de CAO/CAD Shapr3D: Modélisation CAO (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), ce qui prouve, une fois de plus, que l’iPad peut réellement servir d’outil professionnel pour peu que l’on choisisse les bonnes apps.