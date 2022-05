Voodoo Detective (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad) est un point’n click à l’ancienne, à la façon des anciennes gloires du genre comme Day of the Tentacle ou la saga Monkey Island. Le jeu affiche de superbes décors dessinés à la main, des personnages animés… comme dans un film d’animation, sans oublier un scénario fouillé et un héros franchement atypique (un enquêteur vaudou !). Chaque scène est bien sûr l’occasion de glaner des indices qui vont permettre de résoudre l’affaire criminelle en cours.

L’histoire du jeu prend place en 1934, sur une île appelée New Ginen. Cet endroit à priori tranquille est pourtant profondément ancré dans la culture vaudou et les mystères. Une touriste en visite sur l’île perd soudainement la mémoire. Désemparée, elle fait appel au très étrange détective vaudou qui devra l’aider à comprendre ce qui s’est passé et qui elle est réellement. A noter que tous les dialogues du jeu sont sonores, les voix des différents personnages étant assurées par des pointures ayant déjà participé au casting voix de « Mass Effect, Dragon Age, Final Fantasy, Fallout, Diablo, Avatar: The Last Airbender, Star Trek, ou bien encore Austin Powers ».