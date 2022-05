Après les Apple Store d’Atlanta, de New-York et du Maryland, c’est donc au tour de l’Apple Store de Louisville dans le Kentucky d’être tenté par le vent nouveau de la syndicalisation. Le employés de l’Apple Store situé dans le centre commercial d’Oxmoor Central ont donc décidé de former un syndicat, considérant que les burnout liés à la gestion de la pandémie, les bas salaires et une culture d’entreprise trop dirigiste nécessitaient la création d’un syndicat en interne.

« Tout ce qui se passe dans un Apple Store est conditionné par des métriques », a déclaré à Bloomberg Jay Hedgspeth, le spécialiste retail à l’origine de ce mouvement pro-syndicat. « Tout dépend du nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez vous connecter, du nombre de personnes dont vous pouvez associer AppleCare à leurs transactions. Tout est conçu pour que ces chiffres soient aussi élevés que possible. »

Environ 30% des salariés de l’Apple Store d’Oxmoor Central se sont déclarés favorables à la formation d’un syndicat, soit pil poil le seuil légal pour organiser des élections qui décideront de la création du syndicat. Les organisateurs du mouvement pro-syndicat préfèreraient tout de même convaincre 70% des salariés, de façon à s’assurer un vote majoritairement positif. Apple a une nouvelle fois réagi à cette poussée syndicale en détaillant la liste des « avantages » dont bénéficient les employés de ses boutiques (compensations, congés, salaire de base, etc.). Dans une vidéo récemment envoyée aux employés des Apple Store, la SVP retail d’Apple a une nouvelle fois tenté de dissuader les salariés de se syndiquer.