Certains utilisateurs avec un iPhone ont remarqué que le mode sombre a disparu au sein de l’application Facebook sur iOS. L’affichage est uniquement le mode clair et les réglages ne sont plus là.

Plus de mode sombre sur l’application de Facebook pour certains

On pourrait penser qu’une récente mise à jour de l’application a causé un problème. C’est possible. Mais dans le même temps, il est surprenant de voir que le bug ne touche pas tous les utilisateurs. Plusieurs se plaignent, mais tout va bien chez d’autres. Sur nos iPhone par exemple, le mode sombre est toujours disponible.

Pour vérifier si vous avez le bug, ouvrez l’application de Facebook sur votre iPhone puis rendez-vous dans Menu > Paramètres > Mode sombre. Chez plusieurs personnes, ce mode n’apparaît plus. Il propose normalement trois réglages à savoir « Activé », « Désactivé » et « Automatique ». Le premier force le mode sombre, qu’importe le thème au niveau d’iOS. Le deuxième le désactive. Et le troisième permet une bascule automatique qui se base sur le thème général au niveau d’iOS.

Que faire si vous êtes dans la situation où le mode a disparu ? Pas grand-chose pour le moment. Facebook n’a pas réagi publiquement à ce problème. On peut donc imaginer qu’une mise à jour corrective viendra rétablir le mode sombre chez tout le monde. Le réseau social sort généralement une mise à jour par semaine pour son application iOS.

Pour rappel, Apple propose le mode sombre depuis 2019 avec iOS 13. Facebook a pris son temps pour le proposer au sein de son application iOS. Il a fallu attendre la mi-2020. Et encore, il s’agissait d’un déploiement progressif. Il a fallu attendre plusieurs mois pour que tout le monde puisse réellement en profiter.