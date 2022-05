Diffusé entre le 23 et le 27 mai, Planète Historique est un superbe docu-série qui nous dévoile la vie des dinosaures il y a de cela 66 millions d’années. La réalisation est d’un tel niveau que l’on en oublie qu’il s’agit de CGI et l’on finit par suivre ces Ptérosaures, Tyrannosaures et autres bestioles en « aures » comme l’on suivrait n’importe quel documentaire animalier. Apple vient de diffuser une featurette qui nous plonge (un peu) dans les coulisses de la réalisation de ce très beau programme. On y apprend surtout que le docu-série a été réalisé en tenant compte de l’état de l’art de la science sur le sujet : les dinosaures ressemblent à ce que l’on sait réellement d’eux, un soucis de réalisme qui porte jusqu’aux environnements et au climat de cette période.



Petit bémol, rien n’est montré concernant le niveau de détail hallucinant des effets en CGI, mais l’on peut comprendre que la BBC (qui produit la série) ait voulu garder ses petits secrets de fabrication… Les 5 épisodes de Planète Préhistorique sont disponibles sur Apple TV+.