En général, lorsque l’analyste Ming Chi Kuo confirme un leak, c’est que le leak en question relève plus de l’information que de la rumeur. L’analyste fait donc rebelotte sur le leak récent de ShrimpApplePro, qui affirmait il y a trois jours que la puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro n’apporterait pas de gros changements par rapport au A15 (même finesse de gravure, perfs très proches).

Kuo re-confirme donc le contenu du leak, à savoir que TSMC ne serait pas prêt pour les process de fabrication N3 and N4P (3nm ou 4nm) tant et si bien qu’Apple se serait décidé pour du N5P, soit du 5nm un peu amélioré. Les gains de performances et d’efficacité énergétique seraient donc « limités » selon Kuo, au point que le label « A16 » relèverait plus de « l’objectif marketing ».

En revanche, Kuo ne croit pas du tout que le MacBook Air possiblement présenté à la WWDC disposera d’un processeur M2. L’analyste estime que le gros changement de design attendu sur ce modèle compensera largement au plan commercial un gain de perfs moindre (M1 Pro ?). Ming Chi Kuo estime que le M2 fera son apparition avec la prochaine génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces.