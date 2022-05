La demande pour les smartphones chute lourdement en Chine depuis le début du Q2. La pénurie aggravée de composants ainsi que les suspensions d’activités de nombre d’entreprises (qui pèsent sur les salaires) aura donc fini par pénaliser lourdement la demande en appareils high tech. Les ventes de tablettes sont en chute libre, et c’est encore pire du côté des smartphones, dont les ventes ont sombré de -34% sur le mois d’avril, ce qui correspond à un volume de 17,7 millions de mobiles écoulés. Depuis le début de l’année 2022, le déclin des ventes serait en moyenne de 30% (soit 86 millions d’unités) sur le marché chinois !

Ces chiffres publiés par le China Academy of Information and Communications Technology ont de quoi faire craindre le pire pour Apple, et pourtant, les analystes estiment qu’Apple est l’entreprise la mieux placée pour encaisser l’orage en cours. La firme de Cupertino parviendrait en effet à limiter la casse tandis que certains champions locaux, (à l’instar de Xiaomi) subiraient de plein fouet la crise actuelle. Les arrivées prochaines d’un iPhone 14 Pro avec de vraies modifications de design (plus d’encoche en façade) et d’un iPhone 14 Max devraient aussi booster la demande chinoise pour l’iPhone.